Meryem 7. bölümde neler yaşandı? Meryem 7. bölüm izle!

Kadrosunda Furkan Andıç, Ayşa Ayşin Turan, Cemal Toktaş, Açelya Topaloğlu, Serenay Aktaş ve Bestemsu Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Meryem, 7. bölümüyle dün akşam izleyicisiyle buluştu. Diziyi izleyemeyen vatandaşlar ise, merakla "Meryem 7. bölümünde neler yaşandı?" diye araştırıyor. Peki Meryem'in dün akşam ekrana gelen 7. bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar...
MERYEM 7. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Meryem, kaza hakkındaki gerçekleri Savaş’a itiraf etmeye hazırlanıyor!
Güçlü’nün ısrarıyla, Burcu kazaya dair gizli dosyaları yeniden açar. Meryem’in de haberdar olduğu bu dosya, Oktay’ın kendisinden sakladığı gerçekleri de su üstüne çıkarır. Meryem, artık Oktay’ı tanıyamamaktadır ve ona güveni kalmamıştır. Oktay ile yüzleşen Meryem, aralarındaki her şeyin bittiğini söyler.
Öte yandan Savaş, Meryem’in savcı Oktay’ı koruduğuna emindir ve bunun nedenini merak eder. Savaş, Meryem’in suçlu olmadığını düşünür ve bu olayı sorgulamaya başlar. Oktay ile gizli ilişkisi olan Beliz de Oktay’ın korkusunun nedenini merak eder.
Meryem’in kendisinden ayrılmasıyla büyük bir şok yaşayan Oktay, Meryem’in tüm gerçekleri Savaş’a itiraf edeceğini söylemesi üzerine köşeye sıkışır.
MERYEM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Meryem'in dün akşam ekrana gelen 7. bölümünün ardından dizinin takipçileri 8. bölüm fragmanı için bekleyişe geçti. Dizinin yeni bölümünün son bulmasıyla 8. bölüm fragmanını bekleyen izleyenler, merakla yeni bölümde neler yaşanacağını araştırıyor.
Meryem'in 8. bölüm fragmanı dün akşam dizinin ardından yayınlanmadı ancak birkaç gün içerisinde 8. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.
MERYEM OYUNCULARI KİMLERDİR?
FURKAN ANDIÇ (Savaş Sargun karakteri)
AYÇA AYŞİN TURAN (Meryem Akça karakteri)
CEMAL TOKTAŞ (Oktay Şahin karakteri)
AÇELYA TOPALOĞLU (Derin Berker karakteri)
BELİZ BİLEN (Bestemsu Özdemir karakteri)
UĞUR ÇAVUŞOĞLU (Yurdal Sargun karakteri)
SERENAY AKTAŞ (Burcu Aktar karakteri)
KENAN ACAR (Güçlü Tekiner karakteri)
SEMA ÖZTÜRK (Tülin Sargun karakteri)
- meryem
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