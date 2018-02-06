Meryem, TMC imzalı, yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan yaptığı, başrollerini Furkan Andıç, Ayça Ayşin Turan ve Cemal Toktaş gibi isimlerin paylaştığı Meryem dizisi 26. bölümü ile izleyicisinden tam not almıştı. Son bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını araştırmaya başlamıştı. Beklenen fragman yayınlandı. Peki, Meryem 27. yeni bölümde neler olacak? İşte, Meryem 27. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

MERYEM 27. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Savaş, Berk’in planı ile Meryem’i kurtarmaya yaklaşmıştır. Meryem’i bulduktan sonra yanından ayırmamaya kararlıdır. Oktay ise ikinci planını çoktan hazırlamıştır…

Oktay birini öldürmek pahasına da olsa kendini kurtarmaya Meryem’i yanına alıp kaçmaya kararlıdır. Savaş, adım adım Meryem’e yaklaşırken aklındaki tek şey sevdiği kadına kavuşmaktır. Büyük karşılaşma gerçekleşmek üzeredir.

MERYEM 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Meryem 27. yeni bölümü ile 7 Şubat Çarşamba 20:00'de Kanal D'de yayınlanacak!

MERYEM 26. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savaş, Oktay’ın yaşadığını ve Meryem’in kaybolduğunu aynı anda öğrenir. Meryem’i kurtarmak için Oktay’ın peşine düşer. Sadece Savaş değil; Güçlü, Burcu hatta Yurdal bile seferber olurlar.

Suzan, Oktay’ın neler yaptığını duyunca onun arkasından çekilir ancak intikamından vazgeçmeyecektir. Derin ise hem Savaş hem de Oktay için korkmaktadır.

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