Meryem, TMC imzalı, yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan yaptığı, başrollerini Furkan Andıç, Ayça Ayşin Turan ve Cemal Toktaş gibi isimlerin paylaştığı Meryem dizisi 26. bölümü ile izleyicisinden tam not almıştı. Meryem 27. yeni bölümü ile bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Savaş'ı bekleyen büyük tehlike ne? Peki, Meryem 27. yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Meryem 27. yeni bölüm fragmanı ve özeti...
İntikam için geri dönen Oktay, takıntı haline getirdiği Meryem'i kaçırır. Meryem ile birlikte mutlu olacaklarını düşünen Oktay, Savaş ile Meryem'i ayırabilmek için gözünün karartmıştır. Savaş'ı öldüreceğini dile getiren Oktay, Meryem'i de uzun bir süreden beri takip ettiğini ifade eder.
Büyük bir tehlikenin içinde olduğunu anlayan Meryem, kaçmayı başarır. Meryem'i elinden kaçırdığını anlayan Oktay, ormanda onu aramaya başlar. Meryem, yaptığı planla Oktay'ın kontrolünü kaybetmesine neden olur. Oktay'ın silahını ele geçiren Meryem, onu öldürmeye hazırlanır.
Oktay'ın tuzaklarından kurtulan Savaş ve Meryem, birbirlerini yeniden görmenin mutluluğu içerisine girmiştir. Savaş, artık belaların onları bulmaması için uzaklara gitmek istediğini söyler. Meryem'in beklemediği bir an Savaş'tan evlilik teklifi gelir. Savaş'ın sorusuna "evet" diyerek cevap veren Meryem, artık çok daha mutludur.
Meryem 27. yeni bölümü ile 7 Şubat Çarşamba (bugün) 20:00'da Kanal D'de yayınlanacak.
Savaş, Oktay’ın yaşadığını ve Meryem’in kaybolduğunu aynı anda öğrenir. Meryem’i kurtarmak için Oktay’ın peşine düşer. Sadece Savaş değil; Güçlü, Burcu hatta Yurdal bile seferber olurlar.
Suzan, Oktay’ın neler yaptığını duyunca onun arkasından çekilir ancak intikamından vazgeçmeyecektir. Derin ise hem Savaş hem de Oktay için korkmaktadır.
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