Meryem dizisi 28. yeni bölümde; Meryem ile Savaş'ın aşk dolu gecesi!
Meryem dizisi 27. son bölüm özeti ile ekranlara gelmişti. Son bölümün ardından merakla beklenen 28. yeni bölüm ise izleyicisi ile buluşacak. Peki, Meryem 28. yeni bölümde neler olacak? İşte Meryem 28. yeni bölüm fragmanı ve özeti...
14.02.2018 - 09:38 | Güncelleme:
Meryem, TMC imzalı, yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan yaptığı, başrollerini Furkan Andıç, Ayça Ayşin Turan ve Cemal Toktaş gibi isimlerin paylaştığı Meryem dizisi 27. son bölümü ile izleyicisinden tam not almıştı. Son bölümün ardından izleyicilerin merak ettiği 28. yeni bölüm bu akşam ekranlarda olacak? Peki, yeni bölümde Beliz, Oktay'a nasıl bir sürpriz hazırlayacak? İşte Meryem 28. yeni bölüm fragmanı ve özeti...
Oktay’ın kaçacak yeri kalmamıştır ve son kalan parası ile kaçması gerekmektedir. Kaçarken yanında Meryem’i de götürmeye kararlıdır. Savaş ise hayatının geri kalanını Meryem ile geçirmeye ve onunla evlenmeye kararlıdır. Beliz, Savaş ile işbirliği yapıp Oktay’a ulaşacaktır. Çünkü Beliz’in Oktay’a bir sevgililer günü sürprizi vardır.
Savaş, hayatta olduğunu öğrendiği Oktay'ın peşine düşer. Savaş'ın Meryem'e verdiği çok büyük bir söz vardır. Bu sözün gerçek olabilmesi için öncelikle Oktay, belasından kurtulmaları gerekir. Polisler tarafından tutuklu olarak götürülen Oktay'ın karşısına Beliz'in çok büyük intikam planı vardır.
Meryem ve Savaş birbirlerinden bir daha ayrılmamak üzere aşklarını sımsıkı bağlanırlar. Güçlü ve Burcu aşkı da her geçen gün daha da kuvvetlenmektedir. Meryem ve Savaş'ın aşkına daha fazla dayanamayan Derin, buna müdahale etmek ister. Meryem'den intikam almak için onun başına silah doğrultarak aşkı sonlandırma niyetindedir.
MERYEM 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Meryem dizisi 28. yeni bölümü ile 14 Şubat (bugün) saat 20:00'de Kanal D ekranlarında olacak.
MERYEM 27. SON BÖLÜM ÖZETİ
Savaş, Berk’in planı ile Meryem’i kurtarmaya yaklaşmıştır. Meryem’i bulduktan sonra yanından ayırmamaya kararlıdır. Oktay ise ikinci planını çoktan hazırlamıştır…
Oktay birini öldürmek pahasına da olsa kendini kurtarmaya Meryem’i yanına alıp kaçmaya kararlıdır. Savaş, adım adım Meryem’e yaklaşırken aklındaki tek şey sevdiği kadına kavuşmaktır. Büyük karşılaşma gerçekleşmek üzeredir.
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