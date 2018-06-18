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"Bunlar çok temiz hayvanlar, insanlar 'Doğaya sal.' diyor ama ben onlara alıştım, onlar da bana alıştı. Onları çok seviyorum. Onlara bir şey olursa Allah benim de canımı alsın. Biri daha güçsüz, ayağında da mantar var. Bunları doğaya bırakırsam yaşayamaz ki... Veterinere götürdüm, mantar oluşmuş ayağında, daha sonra bir yerinde tümör çıktı, patoloji sonucu geldi tedavi görmesi gerekiyor."