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* Ayrıca hiç öyle bir beklentim yok ve istemem. Ailem zengin değil. Ben düşersem arkamda kimse yok. Benim Lara’ya karşı sorumluluklarım var. Onun eğitimi ve geleceği çok önemli. Bu da evde oturup gökyüzüne bakmakla olmuyor. Ben yalnız olsam çok daha az çalışırım.