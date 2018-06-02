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HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre; Kıbrıs Genç TV’nin Ödül Töreni’ne katılıp ‘Yılın En İyi Modacısı’ seçilen Raşit Bağzıbağlı’ya ödülünü veren oyuncu Meryem Uzeerli, yeni projeleri sorulunca sürpriz kararını açıkladı: “Sinema ve dizi senaryoları geliyor ancak geri çeviriyorum. oyunculuğa uzun bir süre ara verdim.”