Uzun süredir Almanya'da olan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, kızı Lara ile keyifli anlar yaşıyor.

Uzerli, önceki gün 4 yaşındaki kızıyla TV izlerken çekilen karesini Instagram'da paylaştı. 34 yaşındaki oyuncunun gözlük takması da dikkat çekti.

Güzel oyuncu ile kızının fotoğrafına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.