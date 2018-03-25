Meryem Uzerli yediğini içtiğine dikkat etmeyince 60 kilo oldu. 1.73 boyundaki oyuncu, 5 kilo vermek için diyete girdi. “Nasıl zayıflıyorsunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “En sevdiğim yiyecekleri; sütlaç, makarna, tost ve pizzayı kestim. Yoksa böyle yemeye devam edersem ‘Hürrem’deki halime dönerim.”

Meryem Uzerli ‘Muhteşem Yüzyıl’da ‘Hürrem’i oynadığında 65 kiloya çıkmıştı.