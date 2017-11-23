Meryem Uzerli müjdeyi böyle duyurdu!

Geçtiğimiz günlerde aşkının anne ve babasıyla tanışan Alzaro, Uzerli Ailesi'nden onayı alınca harekete geçti. Hafta başında Dubai'deki sevgilisinin yanına giden güzel oyuncu, büyük bir sürprizle karşılaştı.
YÜZÜĞÜ GÖSTERDİ
Takvim'in haberine göre, Meryem Uzerli ile aşkı ağustos ayında başlayan 31 yaşındaki Mısırlı oyuncu, konuşulanlara göre önceki akşam çıktıkları romantik yemekte güzel oyuncuya evlenme teklif etti.
Sevgilisinin evlenme teklifiyle mutluluktan havalara uçan 34 yaşındaki güzel oyuncu, Alzaro'ya 'evet' dedi. Yemek sonrası özel şoförlü aracıyla otele dönen ünlü oyuncu, bu mutlu haberi takipçileriyle de paylaştı.
Araç içerisinde çalan şarkı eşliğinde videosunu çeken Meryem Uzerli, pırlanta tektaş yüzüğünü özellikle gözler önüne serdi.
"Türk erkeklerinden uzak dur, seni üzüyorlar." diyen annesi Ursula Uzerli'nin sözünü dinleyen güzel oyuncunun ne zaman evleneceği ise büyük merak konusu.
“O KADAR ŞANSLIYIM Kİ”
Mart ayında Dubai’de bir davette tanışan ikiliden Mısırlı oyuncu ve sunucu Alzaro, Uzerli için sosyal medyada, “Güzel ve kesinlikle çok çekici” yazmıştı.
Mısırlı yıldız, güzel oyuncunun 34’üncü yaşını kutlamak için ağustos ayında Berlin’e gitmişti.
Alzaro’nun Uzerli’yle fotoğraflarını, “Bu saf kalp tarafından Berlin’de ağırlandığım için o kadar şanslıyım ki...” notuyla paylaşması ilan-ı aşk olarak yorumlanmıştı. Daha sonra ikilinin ilişkileri ortaya çıkmıştı.
“DOĞRU ADAMI SEÇEMİYORUM" DEMİŞTİ
Altın Kelebek Ödülleri’nde sahneye çıktığında ödülü İlker Kaleli’ye vermeden önce yaptığı açıklamalar sosyal medyayı sallamıştı.
Meryem Uzerli, eski sevgilisi Alp Özcan ile kızı Lara'nın babası Can Ateş'e göndermede bulunmuştu.
Güzel oyuncu, "Şimdi diyeceksiniz ki, 'doğru adamı o mu seçti'? Çünkü seçemiyorum, haklısınız. Ne yapalım, sağlık olsun da... Şu anda kimin kazandığını biliyorum, Allah'tan biliyorum yoksa ne konuşacağım burada? Bütün gün düşündüm. 'En İyi Erkek Oyuncu' ayakları yere basan bir adam... İç dünyası çok güzel bir adam... Bunu seyirciye çok güzel yansıtan bir adam... Ben doğru adamı seçemediğime göre, seyirciler en doğru adamı seçmişler. Hala gülüyorsunuz, hiç de komik değil aslında. Çünkü acıyı sonra ben yaşıyorum..." ifadelerini kullanmıştı.
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