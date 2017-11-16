Meryem Uzerli'nin fotoğrafı takipçilerini ikiye böldü

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Güzel oyuncu pozunu "en büyük aşkım, değişim, aşk, mucize, en büyük hediye" gibi etiketler altında yayınladı. Uzerli'nin dokuz aylık hamileyken çektirdiği bu fotoğrafı takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı ama bir tartışmayı da başlattı.