Meryem Uzerli kızıyla fotoğraf attı olay oldu!

Instagram'ın aktif kullanıcılarından biri olan Meryem Uzerli'nin bikinisiyle kumsalda kızı Lara'yı dudağından öptüğü fotoğrafı paylaşır paylaşmaz takipçilerinden çok ağır eleştiriler aldı.

"İSTİSMAR"

Bir kullanıcının, "Çocuklar dudaklarından öpülmez, istismardır" mesajını yazdığı görüldü. Bazı takipçileri ise Meryem Uzerli'ye destek verdi.

DUDAK DOLGUSU OLAY OLMUŞTU

71'nci Cannes Film Festivali'ne katılan Meryem Uzerli'nin yüzüne yaptırdığı dolgu sosyal medyada olay olmuştu.

Oyuncunun son görüntüsü, "Dudaklarına ve elmacık kemiklerine yaptırdığı dolguyu fazla kaçırdı" yorumlarını beraberinde getirdi.