Meryem Uzerli'ye yeni yılda yeni ev

Oyuncu Meryem Uzerli, "Muhteşem Yüzyıl"dan kazandığı parayla Berlin'de ev almıştı.

Posta'da yer alan habere göre, Uzerli son iki yılda rol aldığı 2 dizi, 3 sinema filminden kazandıkları ile yine Berlin'den lüks bir ev satın aldı.