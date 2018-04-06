Meryem Uzerli, bir takı markasının reklam yüzü oldu. Markanın Türkiye ve Ortadoğu’daki tanıtım faaliyetlerinde yer alacak Uzerli, karşılığında 1 milyon TL kazanacak. Makaron'dan Mesut Yılmaz'ın haberine göre, bu ücretin bir kısmını da Koruncuk Vakfı’na (Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı) bağışlayacak.

Uzerli, düzenlenen basın toplantısında “Yüzünüzü sigortalatacağınız doğru mu?” sorusunu “Böyle bir düşüncem yok, yüzüm Allah’a emanet” diye yanıtladı.