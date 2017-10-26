Başrollerini Furkan Andıç, Ayça Ayşin Turan ve Cemal Toktaş'ın paylaştığı Meryem dizisi, 13. bölümüyle dün akşam izleyicisiyle buluştu. Dizinin 13. bölümünün ardından 14. bölüm fragmanı da izleyicilerle paylaşıldı. Meryem'in 14. bölüm fragmanında Meryem, gerçekleri anlatıyor... İşte Meryem yeni bölüm fragmanı ve 13. bölümde yaşananlar...

MERYEM 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sevdiği adam için işlemediği bir suç nedeniyle hapis yatan Meryem Akça'nın hikayesini konu edinen Meryem dizisi, 13. bölümüyle dün akşam Kanal D ekranında izleyicisiyle buluştu. Meryem dizisinin yayınlanan 13. bölümünün ardından 14. bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki Meryem yeni bölüm fragmanında neler yaşanıyor? İşte Meryem 14. bölüm fragmanı;

DÜN AKŞAM EKRANA GELEN BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Meryem'in dün akşam ekrana gelen 13. bölümünde Oktay'ın intikam planı, herkesin hayatını tehlikeye atıyor...

Yurdal Sargun'un oyuncağı olmayı kabul etmeyen Oktay, intikam planı yapar. Yurdal Sargun ile Savaş'ı karşı karşıya getirebilmek için Yurdal'ın maskesini düşürmeyi planlar. Arif'in ölümünde kilit isimlerden olan hemşirenin Küba'ya gitmesine yardımcı olduğunu ortaya çıkarır.

Savaş, babası Yurdal ile tüm bağlarını koparırken, Meryem'e bunu itiraf edemeyeceğine karar verir. Meryem ile Savaş'ın yüzleşmesi ise ikili için aralarında kurdukları güven duvarlarının yıkılmasına neden olur.

Meryem, hem babasının katilinin Savaş tarafından saklanması hem de Gülümser'in, Savaş ve Güçlü'nün annesi olduğunu öğrendikten sonra ihanete uğradığını düşünür. Tüm sırlarını paylaştığı Gülümser'in bu ihaneti, Meryem'in yeni kararlar almasına neden olacaktır.

Savaş ile Yurdal Sargun'un ilişkisini bozan Oktay'ın yeni hedefi Savaş olur. Savaş'ı ortadan kaldırmak isteyen Oktay, ondan öcünü almak isteyen biriyle iş birliği yapar.

meryem

Meryem yeni bölüm fragmanı

Meryem 14. bölüm fragmanı

Meryem 13. bölüm