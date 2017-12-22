Gazete Habertürk’te yer alan habere göre, Streep’in Weinstein’la çekilmiş bir fotoğrafının kullanıldığı afişlerde, oyuncunun gözü bantla kapatılmış, üzerinde ise “Biliyordu” yazıyor.



Afişi asan kişi ya da kişilerin kimliğiyse henüz bilinmiyor.

Streep, cinsel tacize uğrayan kadınların yaşadıklarını anlatmasının cesaret verici olduğunu söylemişti.

Harvey Weinstein

Meryl Streep