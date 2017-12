Meryl Streep, Hollywood'daki taciz skandalında nasıl günah keçisi oldu?

Holywood'da ünlü isimlerin peşpeşe yaptığı açıklamaların ardından yapımcı Harvey Weinstein'ın odağında olduğu taciz skandalının patlak vermesi, film sektöründe kadınlara yönelik cinsel istismarın konuşulmasını sağlamıştı.

Oscar ödüllü aktörler Kevin Spacey ve Dustin Hoffman ile Ben Affleck gibi isimleri de içerecek şekilde çok sayıda kadın ve erkek, kendilerini taciz eden ünlü isimlere dair açıklamalarda bulundu.

Özellikle sosyal medyada yürütülen #MeToo (Ben de) kampanyası kapsamında dünyanın dört bir yanından insanlar başlarına gelen cinsel taciz ve tecavüz olaylarını anlatma cesaretini gösterdi.

Weinstein'ı kamuoyu önünde suçlayan isimler arasında Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Salma Hayek, Annabella Sciorra, Rose McGowan ve Rosanna Arquette de var.

'Sessizliğiniz bir sorun'

Ancak son olarak Rose McGowan'ın bir tweeti üzerine özellikle medya üzerinde tartışma, kadın oyuncular arasındaki anlaşmazlıklara kaymış durumda.

Altın Küre ödül töreninde kadın oyuncuların sessiz bir protesto gerçekleştirmek amacıyla siyah giyinme kararı almasına Rose McGowan şimdi silinen bir tweeti üzerinden tepki gösterdi.

Weinstein'ı tecavüzle suçlayan McGowan tweetinde, "Meryl Streep gibi oyuncular, SİZİN SESSİZLİĞİNİZ sorun olan" dedi.

Bunun üzerine bir açıklama yapan Meryl Streep, çok sayıda yapımda beraber çalıştığı Weinstein'a yönelik suçlamalardan haberdar olmadığını söyleyerek kendini savundu.

Son 24 saat içinde ise Los Angeles kentinin farklı noktalarında Meryl Streep'in fotoğrafları üzerine "Biliyordu" yazısıyla asılan afişler boy göstermeye başladı.

'Trump'ın intikamını almak için'

İngiliz Guardian gazetesi, bu afişleri asanın Sabo isimli sağcı bir sokak sanatçısı olduğunu ortaya çıkardı.

Eski bir Amerikan denizcisi olan ve solculuğu bir bozukluk olarak gören Sabo, gazeteye yaptığı açıklamada, posterlerin Streep'in ABD Başkanı Donald Trump aleyhine yaptığı açıklamalardan "intikam" alınması amacıyla yapıldığını söyledi.

Bu yıl düzenlenen Altın Küre Ödül Töreni'nde "Yaşam boyu başarı ödülü" alan oyuncu Meryl Streep, konuşmasında ismini vermeden ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını eleştirmişti.

'Her zaman bir kadın suçlu olmak zorunda'

Sabo'nun astığı posterler hem Streep'in evinin yakınlarında hem de Streep'in son filmi The Post'un yapımcısı olan 20th Century Fox şirketinin etrafında görüldü.

Yıllar önce düzenlenen bir ödül töreninde ise Weinstein'a "Tanrı" olarak seslenen Streep, McGowan'un kendisini hedef alan açıklamalarına yönelik olarak, "Tecavüz olayının gerçekleştiğinin iddia edildiği 90'lı yıllarda bu olaylardan bir haberim yoktu" dedi.

McGowan'un kendisini suçlamasından ötürü ise üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Diğer yandan McGowan ve Streep'in birbirine düşmüş gibi gösterilmesinde medyanın payı olduğuna yönelik çok sayıda eleştiri yöneltiliyor.

Aynı zamanda sosyal medyada erkeklerin uyguladığı cinsel tacizler yüzünden kadınların günah keçisi ilan edilmesine çok sayıda tepki var.

Streep'i savunan mesajlar ise yüksek oranda paylaşılıyor.

Al Jazeera Plus adlı yayın kuruluşu, cinsel taciz konusuyla ilgili kadın oyuncuların düştüğü görüş ayrılığının ana akım medyada sanki birbirlerine düşmüşler gibi gösterilmesinin yanlış olduğuna yönelik bir video paylaştı.

Ünlü şarkıcı Cher, "Gerçekten Harvey Weinstein ile ilgili olarak Meryl Streep'i mi suçluyorsunuz? Harvey değil, Matt Damon değil, Ben Affleck ya da Harvey'nin kardeşi, iş ortakları, yardımcıları, YA DA HERHANGİ BİR ADAM değil. MERYL STREEP. Çünkü her zaman bir kadının suçu olmak zorunda, değil mi?" açıklamasında bulundu.

Yazar Jill Filipovic, Hollywood Reporter haberini "Her zamanlar kadınlar suçlanıyor" diyerek paylaştı.

Gazeteci James McMahon ise "Meryl Streep'in Weinstein olayından ötürü cani ilan edilmesi can sıkıcı derecede tahmin edilebilir. Nasıl her seferinde bir hikaye ortaya çıktığında her şeyden ötürü kadınlar suçlanabilir" dedi.

'Erkekler sorunu körüklüyor'

Diğer yandan Matt Damon ve Ben Affleck gibi erkek oyuncular da Weinstein ile ilgili suçlamalar sürerken onca yıl sessiz kalmakla suçlanmıştı.

Matt Damon'ın en son yaptığı açıklamalarda, suçsuz erkeklerin daha çok ses çıkarması gerektiğini ancak taciz skalasında farklılıklar olduğuna dikkat çekmesi eski kız arkadaşı olan oyuncu Minnie Driver'ın tepkisini çekti.

- Reuters Matt Damon

Driver, "Erkeklerin kadınların cinsel taciz, saldırı ya da tecavüz arasında fark olduğunu ayırt etmesi gerektiğine yönelik düşüncelerini dile getirmesi ne kadar da ilginç, bu sağır olduklarını ve sorunu sistematik olarak körüklediklerini gösteriyor" dedi.

