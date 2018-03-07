Kültür Bakanlığı yaptığı inceleme neticesinde mevcut yönetim kurulunun yerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah'ı üye olarak atamıştı.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. Bakanlık tarafından yönetim kuruluna atanan Yavuz Bingöl, görevi kabul etmediğini bildirdi...

İŞTE YAVUZ BİNGÖL'ÜN AÇIKLAMASI:

Değerli basın mensuplarının dikkatine: Benim de bağlı olduğum meslek birliği MESAM bünyesinde bir süredir eser sahipleri olarak eleştirdiğimiz ve düzelmesini istediğimiz bir çok konunun telafisi cihetine gidilmemesi, dikkate alınmaması ve düzeltilmemesi neticesinde bir çok eser sahibi tarafından Kültür Bakanlığı bilgilendirilmiş ve nihayetinde Bakanlık yeni olağan genel kurula kadar "geçici bir yönetim kurulu" düzenlemesi yapmıştır.

Bir çok sanatçının içinde yer aldığı bu "geçici" organla ilgili basında ağırlıkla adımın geçtiği ve "kayyum" olarak tanımlandığını üzülerek gördüm. Kendi emeğimin ve haklarımın da temsil edildiği bir meslek birliğinin ahlaklı ve profesyonel bir çalışma tarzını benimsemesi konusundaki mücadeleme diğer meslekdaşlarımla birlikte elbette ben de devam edeceğim.

Hakkımda kamuoyunda oluşturulan haksız ve mesnetsiz algı konusunda üzgün olduğumu belirterek, MESAM bünyesinde hiçbir görevimin olmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarım. Teşekkürlerimle.



