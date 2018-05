MESAM da yaşanan sorun için "Arif Sağ ve Orhan Gencebay sorunu değil" ifadelerini kullanan Ergül, "Adil, şeffaf, denetlenebilen, her kuruşunu özenle harcayan, savurganca harcamalar yapmak yerine üyesine sahip çıkan, üyesini mağdur etmeyen bir MESAM'ı yeniden inşa etmeyi diliyoruz" diye konuştu.

DHA'nın haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın MESAM'a geçici olarak atadığı Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Sabah ile Yönetim Kurulu Üyeleri Recep Ergül, Fuat Güner ve Vedat Çetinkaya görevden alınan eski MESAM yönetimi hakkında bakanlık müfettişleri tarafından hazırlanan raporun ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşmak ve bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek üzere basın toplantısı düzenledi. MESAM'ın Şişli'deki merkez binasında konuyla ilgili düzenlenen konuşan Coşkun Sabah MESAM'a üye olarak atandıktan sonra yönetimin aldığı kararla başkanlığa getirildiğini söyledi.

"BURADA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VE SUİSTİMAL OLUŞMUŞTUR"

Coşkun Sabah, "Sosyal medyada ve karşı gruptan müthiş bir tacize uğradım. Sustum. Ama Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün bize verdiği bu görevi eğer kabul etmeseydik üniversitelerden, sektörle alakası olmayan akademisyen atanacaktı. Devletten gelen böyle bir görev, mümkün değil reddedilemezdi. Ben, bunu gururla ve şerefle kabul ettim. Burada görevi kötüye kullanma ve suistimal oluşmuştur. Bunun sonucunda olaylar buraya kadar gelmiştir ve biz buraya geçici yönetim olarak atandık" dedi.

FUAT GÜNER: MESAM'DA YAŞANAN SORUN ORHAN GENCEBAY VE ARİF SAĞ SORUNU DEĞİLDİR

MESAM'ın müzik eserlerinin teliflerini toplayıp, eser sahiplerine dağıtmak dışında hiçbir görev ve sorumluluğu bulunmadığını ancak son aylarda hak etmediği şekilde gündeme geldiğini söyleyen Fuat Güner ise "MESAM'da yaşanan sorun Orhan Gencebay ve Arif Sağ sorunu değil" diye konuştu. Güner, "Yüzlerce üyemiz, yıllardır burada yaşanan sorunlar ve bu sorunlara yol açan kişilerle ilgili, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yüzlerce dilekçe göndermişlerdir ve bakanlık da gereğini yaparak buraya geçici bir yönetim atamıştır. 3 aylık geçici yönetim olsak da gece gündüz çalışıp neredeyse 5 senelik iş yaptık ve tarihi başarılar elde ettik" ifadelerini kullandı.

"KURUMUN PARASIYLA TURİSTİK GEZİ NİTELİĞİNDEKİ HİÇBİR FUARA BUNDAN BÖYLE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Güner, şunları söyledi:

"MESAM ve MSG(Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) düne kadar maalesef kötü ilişkiler içindeydi. Biz, bu arkadaşlarımızla fiilen şu anda tek meslek birliği durumundayız. Aramızda hiçbir anlaşmazlık yok. Son derece güzel bir işbirliği modeli geliştirdik .Asıl hedefimiz birleşmek ve tek meslek birliği olmaktır. İstanbul Kültür A.Ş'den tam 9 yıldır alınmamış telifimizi hemde iyi bir rakam olarak yakın zamanda alıp eser sahiplerine dağıtacağız. Arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar ve sona yaklaşıldı. Görev süremiz boyunca, zorunlu bir toplantı haricinde hiçbir yurt dışı programına katılım olmamıştır. Kurumun parasıyla turistik gezi niteliğindeki hiçbir fuara bundan böyle izin vermeyeceğiz."

MESAM'IN AÇIKLAMASI

Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Basın Sözcüsü Recep Ergül ise konuşmasında MESAM adına hazırlanan basın bildirisini açıkladı. MESAM üyelerinin şikayetleri üzerine bakanlık müfettişlerinin hazırladığı ön inceleme raporuna bağlı olarak, 5 Mart'ta eski yönetimin görevden alındığını yerine kurumu olağanüstü genel kurula götürecek geçici bir yönetim olarak atandıklarını anımsatan Ergül, bu kararın neden olduğu tepkilerle ilgili olarak, "Maalesef basınımız bunu Kayyum olarak duyurdu ve tepkiler de buna bağlı gelişti. Tepki gösterenlerin neredeyse tamamına yakını MESAM üyesi değil, MESAM'ı tanımıyorlar. Bu süreç siyasi karşıtlık üzerinden ve Orhan Gencebay ile Arif Sağ kavgasıymış gibi lanse edildiği için, MESAM da yaşananlar, sağlıklı bir şekilde konuşulamadı" diye konuştu.

"HİÇBİR MESAM ÜYESİ MAĞDUR OLMADI"

Recep Ergül, geçici yönetim kurulu atanmasına bağlı olarak hiçbir MESAM üyesinin mağdur olmadığını, yüzlerce üyenin de kararı memnuniyetle karşıladığını ancak çok sayıda saldırının da hedefi olduklarının söyledi. Ergül, "Yavuz Bingöl ve Selahattin Akarsu arkadaşlarımız, baskılara dayanamayıp istifa ettiler. Sosyal medyada ve bazı köşe yazılarında yapılan algı operasyonları karşısında , raporlar gelinceye kadar susmayı tercih ettik. Yönetim kuruluna atanmış arkadaşlarımız, görevden alınmış yönetim kurulu üyeleri veya onların yönlendirdikleri kişiler tarafından tehdit edilerek istifaya zorlandılar"dedi.

GÖREVDEN ALINAN YÖNETİME SUÇLAMALAR

Konuşmasında bakanlık müfettişlerin 2018 Mart ayında hazırladığı ön rapordan bazı maddeleri hatırlatan Recep Ergül, yine müfettişler tarafından hazırlanan 3 ayrı raporun 9 Mayıs'ta MESAM'a iletildiğini belirterek, raporun tamamını ise genel kurulda açıklayacaklarını açıkladı. Son inceleme raporlarından bazı maddeleri aktaran Ergül, rapora göre 'MESAM'a sahte üye kaydı yapılması'ndan bazı üyelerin 'hiçbir delil ve somut belge olmadan kasıtlı ihraç edildikleri'ne kadar çeşitli suçlamalar olduğunu vurguladı. Raporlarda tespit edilen hususlara ilişkin raporların ilgili maddeleri gereği, bakanlık tarafından işlem yapılması istendiğinin altını çizen Recep Ergül, "Söz konusu iş ve işlemlerde sorumluluğu bulunanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak, disiplin yönergesine göre de işlem tesis edilecektir" şeklinde konuştu. Ergül, 31 Mayıs günü, Cevahir Kongre Merkezinde MESAM'ın 9. Olağanüstü ve 15. Olağan Genel Kurulları'nıın bir arada yapılacağını da açıkladı.

"MESAM'I YENİDEN İNŞA ETMEYİ DİLİYORUZ"

"MESAM da yaşanan sorun, Arif Sağ ve Orhan Gencebay sorunu değildir" diyen Ergül, "MESAM da yaşanan sorunlar kısaca; mevzuatlara uymamak, kural tanımamak, medeni bir ortamda fikirsel tartışmalara izin vermeyip zorbalık yöntemlerine başvurmak, haysiyet kurulu ile işbirliği yaparak muhalif üyeleri ihraç etmek, üyelerin teliflerini artıracak doğru dürüst hiçbir çalışma yapmamak, yapmak isteyenleri engellemek, gücü sürekli elinde bulundurmak için her türlü anti demokratik ve zalimce usul ve yöntemlere başvurmak, seçim kazanmak uğruna her türlü yalan, iftira ve çirkin propaganda yapmak, defalarca kez uyarılmalarına rağmen kurumun parasını özensiz harcamak, korkunç bir savurganlık ve buna benzer çok sayıda sorun mevcuttur. Bu sorunları yaratan kişilerin kimler olduğu da bakanlık müfettişleri tarafından belirtilmiştir. Adil, şeffaf, denetlenebilen, her kuruşunu özenle harcayan, savurganca harcamalar yapmak yerine üyesine sahip çıkan, üyesini mağdur etmeyen bir MESAM'ı yeniden inşa etmeyi diliyoruz" ifadelerini kullandı.