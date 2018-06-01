MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) olağanüstü genel kurulu tartışmalı geçti. Olağanüstü genel kuruldan bir gün önce başkanlığını Coşkun Sabah’ın yaptığı kayyum heyeti, Arif Sağ, Cahit Berkay, Ali Haydar Timisi, Metin Karataş ve Ali Rıza Binboğa’nın da olduğu 30’a yakın üyeyi, “mevzuata aykırı davrandıkları” gerekçesiyle birlikten ihraç etmişti. Gazete Habertürk'ten Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre olağanüstü kurulda yeni seçilen divan heyetiyse ihraç edilen üyeleri tekrar birliğe üye yaptı. Bunun sonucunda da Arif Sağ’ın listesi yönetim kurulu seçimlerine katıldı.

Yönetim kuruluna aday olan listede yer alan Fuat Güner, Recep Ergül, Sertab Erener, Ahmet Selçuk İlkan, Coşkun Sabah, Işın Karaca ve Selahattin Akarsu ise Arif Sağ ile ekibinin tekrar üyeliğe kabul edilip seçime katılma hakkı kazanması nedeniyle genel kurulu terk etti.

MESAM’ın tüzüğüne uygun davranılmadığını kaydeden Fuat Güner yaşananlara şu sözlerle tepki gösterdi: “Hukuksuz ne varsa yapıyorlar. Biz tüzükteki doğruluğu, adaleti düşünerek kararlar verdik. Burada ağalık düzeni kurulmuş ‘Biz ne dersek o olur’ diyorlar. ‘O isim bu kadar büyük, ona bu yapılır mı?’ Herkese her şey yapılır, yeter ki hukuk içinde davransın. Kimse ismi büyük diye affedilemez. Herkes yasaya uymak zorunda. Yapılanlar usulsüzdür, mahkemeye başvuracağız. Bu genel kurul geçersiz olacak.”

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