MESAM BİR ÜST MAHKEMEYE TAŞIDI
MESAM Yönetim Kurulu üyeleri Ali Haydar Timisi, Metin Karataş, Ali Rıza Binboğa ve Cahit Berkay 3 Ocak 2018 günü MESAM Yönetim Kurulu Başkanlığı’na bir dilekçe vererek Suat Suna’nın görevi gereği öğrendiği MESAM’a ait sır niteliğindeki bilgileri, MESAM üyesi olmayan kişilerle paylaştığını ve facebooktan ifşa edilmesine sebebiyet verdiğini iddia etmişlerdi.
Suat Suna MESAM’ın kararıyla 26 Ocak 2018’de MESAM’dan ihraç edilmişti.
MESAM’ın asli üyesi olan Suat Suna, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne üyelikten ihracın kaldırılması için dava açmıştı. Üyelikten ihraç kararının hukuka aykırı olduğunu belirten Suat Suna ne ile suçlandığını ve hangi sebeple ihraç kararı alındığının kendisine bildirilmediğini dava dilekçesinde anlatmıştı.
Suna’nın avukatı, “Müvekkilimle ilgili iddia, 12 Temmuz 2017 tarihli Ali Yavuz’un istifa dilekçesini aynı gün Burhan Bayar’a bildirerek yayınlanmasına sebebiyet vermek ve bu şekilde MESAM’ın çalışmalarına ve faaliyetlerine engel oluşturmaktır. Haysiyet Kurulu, Ali Yavuz’un istifasının MESAM dışına müvekkil tarafından sızdırıldığını kabul etmiştir. Bir üyenin istifası nasıl MESAM’ın ticari sırrı olabilir? Ayrıca müvekkilim Ali Yavuz’un istifasını dışarıya kendisinin sızdırmadığını belirtmiştir. Hukuka aykırı ihraç kararının iptali ile müvekkilimin üyeliğe iadesini, 17-18 Mart tarihinde yapılacak Genel Kurul’a katılımının sağlanması için ihraç kararının tedbiren durdurulmasını talep ediyoruz” demişti.
MESAM ise davacı Suat Suna hakkında iki ayrı suç duyurusu olduğunu, ihraç kararının doğru olduğunu belirterek Suna’nın açtığı davanın reddini istemişti.
İHRAÇ KARARI KALDIRILDI
Mahkeme, dava sonuçlanıncaya kadar Suat Suna’nın üyelikten ihraç kararının durdurulmasına karar verdi. Mahkemenin bu kararına MESAM’ın avukatları itiraz ederek dava dosyasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi’ne (İstinaf) taşıdı.
İhraç edilen Suat Suna hakkında 2 ayrı suç duyurusu bulunduğunu belirten MESAM’ın avukatları, tedbir kararının müvekkil kurumu yıpratacağını ve itibarının zedelenmesine neden olacağını belirtti.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, İstinaf Mahkemesi’ne cevap veren Suat Suna da, Kültür Bakanlığı tarafından mevcut yönetimin işten el çektirildiğini ve 17-18 Mart’ta yapılan Genel Kurul’un da iptal edilerek ertelendiğini, savcılık soruşturmalarının ihraç kararına dayanak olması için iftira amaçlı şikayetler olduğunu ve tedbir kararının yerinde olduğunu öne sürdü.
İstinaf Mahkemesi, MESAM’ın talebini reddetti. Ret gerekçesinde, “MESAM meslek birliğinin karar tarihi itibarıyla çok yakın tarihte genel kurulunun yapılacak oluşu, savcılık soruşturmalarının henüz sonuçlanmamış olması ve ihraç kararının orantılı olup olmadığının yargılama sonunda anlaşılacağı, bu sebeple davacı Suat Suna’nın üyelik haklarından yoksun bırakılmasının doğru olmayacağı gözetilerek MESAM’ın istinaf isteminin reddine karar vermek gerekmiştir” denildi. İstinaf Mahkemesi’nin kararı uyarınca Suat Suna’nın dava sonuçlanıncaya kadar üyelikten ihraç kararı kaldırılmış oldu.
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