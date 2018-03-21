İstanbul’da meslek edindirme kursuna devam eden Olcay A. ile öğrenci evine giden Mücahit Y. terör örgütü El Kaide ile tanıştı. Suriye ve Afganistan’a giden 2 genç çatışmalarda öldü. Aileleri, çocuklarını çatışma bölgelerine gönderen şüpheliler hakkında şikâyette bulundu. Dosyaları birleştirilen 2 kişinin ölümüyle ilgili 6 kişi hakkında El Kaide terör örgütüne üye olmak suçundan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüpheliler arasında Olcay A.’nın kardeşi Onur A.’da bulunuyor. Dava dosyasında El Kaide’ye üye sağlayan 6 sanık hakkındaki iddialar şöyle anlatıldı:
KURSTA EL KAİDE İLE TANIŞTI
Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre, Olcay A. ilkokulu bitirdikten sonra meslek edinmek amacıyla 2006’da İstanbul’da bir meslek edinme kursunun yurdunda kalmaya başladı. Mesleki eğitim okuyan Olcay A., El Kaide bağlantılı olduğu ileri sürülen öğretmen Ahmet S. tarafından yönlendirildi. Annesi Dilek A.’yı “dinsiz” olarak niteleyen, farklı namaz kılmaya başlayan Olcay A., ağabeyi Onur A.’dan para alıp ‘cihat’ için 2011’de Afganistan’a oradan da Pakistan’a gitti. Olcay A., son olarak gittiği Suriye’de çatışmalarda öldü. Anne Dilek A., oğlunun çatışma bölgelerine gitmesine sebep olduğunu ileri sürdüğü öğretmen Ahmet S. hakkında şikâyetçi oldu. Aynı dönemde oğlu Mücahid Y.’nin ‘cihat’ için Afganistan’a gittiğini ve bir ay sonra ölüm haberi geldiğini belirten Ahmet Ali Y. (58) de şikâyetçi oldu. Baba Y., oğlunun cihada gitmesinde en etkili kişinin öğrenci yurdu görevlisi Mustafa D. olduğunu ileri sürdü. Şikâyetlerin ardından başlatılan soruşturma tamamlandı ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne 6 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede Olcay A.’nın Suriye’deki El Kaide’ye katılmasında mekanik öğretmeni Ahmet S. ile aynı yurtta kaldığı ağabeyi Onur A.’nın etkisinin bulunduğu belirtildi. İddianamede, tutuklanan Ahmet S. başka kişileri de El Kaide’ye gönderdiği belirtildi. Olcay A.’nın tutuksuz ağabeyi Onur A.’nın da kardeşinin gitmesini desteklediği ve Ahmet S. ile irtibatlı olduğu iddia edildi.
Mücahit Y.’nin El Kaide’ye katılmasında da Üsküdar’da faaliyet gösteren Gürkan K., Acıbadem’de öğrenci evi bulunan ve özel bir erkek öğrenci yurdunda yönetim memuru Mustafa D., Hamza Serdar C. ve Hasan A.’nın örgütte kritik pozisyonlarda olduğu iddianamede yer aldı. İddianamede, tutuklu sanıklardan Hasan A.’nın yaşları 15-18 arasındaki çocukların aklını çeldiği, Gürkan K. ve Hasan A.’nın ise Afganistan’daki çatışma bölgelerinde bulunanları aileleri ile görüştürdüğü kaydedildi.
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