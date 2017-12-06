Meslek yüksekokullarında yeni dönem

Meslek yüksekokulları ve programların açılmasına yönelik standartların belirlenmesini sağlayacak Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulunun çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu, meslek yüksekokulları ve programların açılmasına yönelik standartların belirlenmesi, mevcut programların geliştirilmesi, izlenmesi, mezunların istihdamı ile lisans tamamlama süreçlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunacak.

AA'nın haberine göre Koordinasyon Kurulu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı başkanlığında, meslek yüksekokul müdürleri arasından Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından seçilen bir müdür, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen görevlendirilen başkan dışında toplam beş üyeden oluşacak.

Koordinasyon Kurulu, yılda en az iki kez toplanacak.

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