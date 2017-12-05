Messenger Kids nedir? Çocuklar için güvenli mesajlaşma nasıl sağlanır?

Messenger Kids, Facebook’un diğer uygulamaları ve Instagram’dan farklı olarak kullanıcılarının 13 yaşından büyük olmasını gerektirmiyor. Facebook hesabı olmadan kullanılabilen uygulamada, ebeveynler çocuklarının kişi listesi üzerinde tam kontrole sahipler.

Çocuklar için geliştirilen mesajlaşma uygulaması, Facebook’un gençler arasında popüler olan Snapchat’e karşı attığı adımlardan bir diğeri. Daha önce bu sosyal ağın birçok özelliğinin benzerleri Instagram ve Facebook’a getirilmişti.

Facebook’un Messenger Kids için yayınladığı ekran görüntülerinde, çocukların hayvan kulakları ve yüz boyaları gibi filtreler kullanarak birbirleriyle görüntülü görüşebilecekleri gösteriliyor. Bu filtreler Snapchat ve Instagram’da bir hayli popülerler.

Uygulama ayrıca ebeveynlerin çocuklarının çevrimiçi ortamlarda zorbalığa ve müstehcen içeriklere maruz kalabilecekleri endişelerine de yanıt veriyor. Messenger Kids, herhangi bir reklama veya uygulama içi satın alma seçeneğine sahip değil.

Test sürecine giren Messenger Kids, son düzenlemelerin ardından Android ve iOS platformları için indirilmeye sunulacak.

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