Messi Arjantin Milli Takımı'na nasıl geri döndü?

Haziran 2016'da özel olarak düzenlenen Copa America Centenario'nun finalinde Şili'ye karşı penaltı kaçıran Lionel Messi turnuvanın ardından Arjantin Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı.

Ancak bu karar iki ay sürmüş ve Messi Eylül'den itibaren Dünya Kupası elemelerinde Arjantin forması giymeye devam etmişti. Arjantin'i Dünya Kupası finallerine taşıyan ayakların başında gelen Messi, bırakma kararından sonra yaşadıklarını DirectTV Sports'a verdiği röportajda anlattı.

"Milli Takımı bırakmak, o anın sıcaklığıyla yapılmış bir açıklamaydı. Geri dönmek istiyorudum ama bunu açıkça söylemeye utanıyordum. O dönemki teknik direktörümüz Edgardo Bauza ve takım arkadaşlarım benim için her şeyi kolaylaştırdı."

Arjantin Milli Takımı'na dönüşü sonrası her şeye farklı baktığını ve katkısı hakkındaki eleştirilerden daha az rahatsızlık duyduğunu belirten Messi, "30 yaşıma geldim. Her şeyden farklı bir keyif alma çabasındayım. Saha içinde ve dışında her anın keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Çok daha rahatım. Eleştirileri de farklı değerlendirmeyi öğrendim" diye konuştu.