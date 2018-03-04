La Liga'da 27. haftada sonucu en çok merak edilen karşılaşma tamamlandı. Lider Barcelona, ikinci sıradaki Atletico Madrid'i konuk etti.

Lionel Messi, 26. dakikada attığı harika frikik golüyle takımını 1-0 öne geçirdi ve kariyerindeki 600. golü kaydetti.

— Habertürk Spor (@HTSpor) March 4, 2018

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Barcelona maçı 1-0 kazanmayı başardı. Katalan devi bu sonuçla puanını 69'a yükseltti. İkinci sıradaki Atletico Madrid ise 61 puanda kaldı.