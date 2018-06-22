Maradona ile karşılaştırılan, aktif oyuncular arasında dünya futbolunun en büyük iki yıldızından biri olarak kabul edilen Lionel Messi, İzlanda karşısındaki vasat futbolunun ardından Hırvatistan maçında da yokları oynadı...

İlk yarıda Arjantin kalecisi Willy Caballero’dan (22) bile daha az topla buluşan (20) Messi, Dünya Kupası’ndaki performansıyla ikinci maçında da yine hayal kırıklığı yarattı. İzlanda karşısında kaleyi 11 kez yoklayan 29 yaşındaki yıldız, dün gece sadece 1 şut denemesinde bulundu.

KABUS GİBİ RAKAMLAR



İSABETLİ ŞUT: 0

İSABETSİZ ŞUT: 1

İSABETLİ ORTA: 0

İSABETSİZ ORTA: 1

ŞUT PASI: 2

TOP KAYBI: 3

MARADONA KAHROLDU

Karşılaşmayı tribünden izleyen Arjantinli futbol efsanesi Maradona, kaçan goller sonrasında kendinden geçti! 57 yaşındaki Maradona, maçın ardından ise adeta çöktü kaldı.

SON 44 YILIN EN KÖTÜSÜ

Dünya Kupası’na çok kötü bir başlangıç yapan Arjantin, üst üste 2. kez sahadan 3 puanla ayrılmadı. Tangocular, 1974’ten bu yana ilk defa Dünya Kupası gruplarındaki ilk iki maçında galibiyet alamadı.

1958’DEN SONRAKİ EN AĞIR YENİLGİ

Hırvatistan’a 3-0 yenilen Arjantin, tarihinin ağır mağlubiyetlerinden birini yaşadı. Sampaoli’nin öğrencileri, 1958’deki 6-1’lik Çekoslovakya mağlubiyetinden sonra Dünya Kupası gruplarındaki en farklı yenilgisini aldı.

4. BİLET HIRVATLAR'IN

Arjantin’i geçen Hırvatistan, Dünya Kupası’nda 2. turu garantileyen 4. ekip oldu. Daha önce Rusya, Uruguay ve son olarak da dün Fransa tur biletini cebine koymuştu. Mısır, Suudi Arabistan, Fas ve Peru ise elendi.