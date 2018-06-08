Arjantin’le Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi, ezeli rakip Real Madrid’in durumu değerlendirdi.

Ronaldo için “Onun aklında ne var bilmiyorum. Kendine göre doğru kararları vardır. Gidecek mi, kalacak mı, ben bilmiyorum” dedi.

Messi, sürpriz bir şekilde Real’i Zinedine Zidane’la ilgili olarak ise “Ayrılması beni çok şaşırttı. Ama yaptıklarından sonra önümüzden çekilmesi iyi oldu!” diye konuştu.