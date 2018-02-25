Daha dün gibi hatırlıyorum... Kucka, 20 yaşında Trabzonspor’a teklif edilmişti. Dönemin hocası Şenol Güneş “Yetersiz” diyerek istememişti. Gel zaman, git zaman Kucka Trabzonspor’a transfer edildi, hem de Milan’dan...
Hep derim: Şenol Hoca yüksek kariyerli de olsa bir futbolcuyu istememişse vardır bir sebebi. Şimdilerde Kucka’nın performansına bakıyorum da “Şenol Hoca” haklıymış diyorum. Aslında Trabzonspor, çok istekli ve arzulu başladı. Fakat Uğur Demirok’un inanılmaz hatasını affetmeyen Emre Akbaba, golünü attı. Kısa süreli şok geçiren Bordo-Mavililer afalladı. Toparlandığı dakikalarda Welinton’un Sosa’yı düşürmesi bence net penaltıydı ama Serkan Çınar’ın “devam” kararı şaşırtıcıydı. Rıza Hoca’nın yanlışlarıyla devam edelim. Olcay Şahan bitik, bunu herkes görüyor. Neden ısrar ediyor, anlamış değilim. İlk yarıda hiçbir şey yapmadı ve inanın 10 kişi oynadılar. N’Doye değişikliği nihayet gerçekleştiğinde Alanyaspor da panikledi. Trabzonspor’un, Alanyaspor planına gelince... Pereira, Sosa ve Abdülkadir üçlüsü topu Burak’a ulaştırma hedefindeydi. Burak istediği topları alamayınca ve sürekli ofsayta takılınca beraberlik golü gecikti. Fırtına’nın el freni Kucka’nın oyundan alınması ve Yusuf Yazıcı’nın yerine dâhil edilmesi takımı hareketlendirdi. 68’de Sosa başlangıçlı, Yusuf’un pasında Okay ve N’Doye’un kale dibinde etkili oluşu topun bir anda Burak’ta kalmasına neden oldu ve ‘Kral’ da skoru 1-1 getirmesini bildi. Onur Kıvrak’ın da hakkını yemeyelim. Maç 1-1 olduktan sonra Alanyaspor direkt galibiyet için oynadı ama hep Onur engeline takıldı. 77’de N’Doye yine harika bir pas attı, maçın yıldızı Abdülkadir Ömür de şık ve bir o kadar da zor bir gole imza attı... Bu gole de şapka çıkarmak gerekiyor. ‘Messi’ gibi oynamaya devam ediyor Abdülkadir. Vakti gelmişken bu çocuk A Milli Takım’a davet edilmeli, bunu hak ediyor. Sonuç olarak 3 haftadır gol dahi atamayan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor’a iki gol birden atarak şansızlığını kırdı ve 2018 yılındaki ilk galibiyetini aldı. Burak Yılmaz da en son Fenerbahçe maçında gol atabilmişti. O günden beri suskundu. Bir de Süper Lig’in ilk yarısında aynı rakibine 3-0’dan 4-3 kaybeden Trabzonspor, rövanşı alıp taraftarlarına anlamlı bir galibiyet hediye ederek özrünü diledi.
BÜYÜKSÜN ABDÜLKADİR
Boyu da yaşı da çok küçük Abdülkadir Ömür’ün ama oynadığı futbol var ya inanın çok büyük.
BURAK SEN YAPMA!
Burak Yılmaz bu takımın en önemli oyuncusu. Beşiktaş maçı varken, gördüğü gereksiz sarı kartla cezalı duruma düşmesi inanın affedilir gibi değil.
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