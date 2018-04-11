Bilim insanları, Barcelona'nın Camp Nou stadının yaklaşık 500 metre civarına yerleştirdikleri sismometre ile enteresan bir çalışmaya imza attı. Bölgede yaşanan sismik hareketliliği takip eden uzmanlar, Lionel Messi'nin gollerinden sonra adeta Barcelona kentinin sallandığını keşfetti.

99.354 kişi kapasiteli Camp Nou stadında, Messi'nin gollerinin ardından taraftarların coşkuyla zıplama hareketleri, sismometrede belirgin bir hareketliliğe sebep oldu. Özellikle geçtiğimiz sene oynanan ve futbol tarihinin en büyük geri dönüşlerinden birine sahne olan Barcelona - Paris Saint Germain maçında ( Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı Paris Saint Germain 4-0 kazanmasına karşın ikinci maçı Barcelona 6-1 alarak turu geçmişti), taraftarların hareketliliği büyük bir etkileşim yarattı.

6-1'lik maçın titreşim haritası

Camp Nou'da önemli müzisyenlerin de sahne aldığını belirten uzmanlar, 2016'da Bruce "The Boss" Springsteen'in rock konserinde, maç atmosferinden çok farklı bir titreşim biçimi yaşandığını belirtti. Özellikle Messi'nin gollerine bakıldığında taraftarların hareketinin anlık ve çok şiddetli olduğunu belirten bilim insanları, The Boss sahne aldığında ise seyircilerin bir gol kutlamasından farklı olarak bir ritim ile birlikte dans ettiklerini dile getirdi.

Barcelona'daki Yer Bilimleri Enstitüsü'nden Dr. Jordi Diaz, konuyla ilgili olarak, "Gol kutlamasında ortaya çıkan enerjiyi 1-10 Hz bandında fark edersiniz fakat rock konserlerinde harmonik yapılara dediğimiz şekilde enerji, hassas genliklerde lokalize olur." açıklamasında bulundu.

Bilim insanlarına göre 20 Hz'in altındaki dalgalanmalar duyulmasa da birçok kuş türü tarafından algılanıyor.