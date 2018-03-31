Ernesto Valverde yönetiminde ligi kasıp kavuran Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Vincenzo Montella yönetiminde Manchester United'ı deviren Sevilla'ya konuk oldu. Barcelona, Sevilla karşısında 1 puanı, 58'de oyuna giren Messi'nin 88 ve 89. dakikalarda attığı gollerle kurtardı!

Montella öncesinde 21 maçlık iç saha yenilmezlik serisi yakalayan Endülüs temsilcisi, İtalyan çalıştırıcı yönetiminde ise 6 maçta sadece 2 galibiyet elde edebilmişti. Barcelona ile oynadığı son 7 maçtan mağlubiyetle ayrılan Sevilla, bu maça ise hızlı başladı.

Ev sahibi ekip, 36. dakiakda Joaquin Correa'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

sevilla, ikinci yarının başlarında farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibinde Luis Muriel attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

Mücadelenin 58. dakikasında Lionel Messi, Ousmane Dembele'nin yerine oyuna girdi ve maçın kaderi değişti.

Sevilla, 88. dakikaya kadar önde götürdüğü maçta Arjantinli yıldıza engel olamadı! Messi önce 88'de skoru 2-1'e getirdi, bu golden sadece 1 dakika sonra bir kez daha sahne aldı ve Philippe Coutinho'nun asistiyle skoru eşitledi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Barcelona, rakibine karşı olan yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.