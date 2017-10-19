Messi, maç sırasında ağzına ne attı?

Barcelona, dün akşam Olympiakos'u 3-1 mağlup ederken Messi'nin yaptığı bir hareket karşılaşmaya damga vurdu. Arjantinli süperstarın karşılaşmanın 10. dakikasında çorabından bir cisim çıkarıp ağzına attığı görüldü. Ekranlara yansıyan bu görüntü futbolseverlerin aklında soru işaretleri yarattı. Katalan basınına göre; Messi'nin mide bulantısını engellemek için glukoz tableti kullandığını belirtti.

Messi, geçtiğimiz yıllarda birçok kez karşılaşmaların oynandığı sırada sahada kusmuştu. Bununla ilgili oyuncunun çözülemeyen bir mide problemi olduğu ortaya çıkmıştı.

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