Messi'nin heykeline saldırıldı - Messi'nin abisi tutuklandı

Lionel Messi'nin abisi Matias Horacio Messi, 3,5 yıl ile 8,5 yıl arasında hapis istemiyle gözaltına alındı. Kariyerini Barcelona'da sürdüren Lionel Messi'nin abisi Matias Horacio Messi, Rosario yakınlarındaki bot kazasında kurtarılmış ve Sanatorio Parque de Rosario'da tedavi altına alınmıştı.
23 Aralık'a kadar burada kalacağı kaydedilen Matias Messi'nin botunda 380 kalibrelik silahlar bulunduğu ve silahların üzerinde kan lekesinin olduğu kaydedildi. AS'ta yer alan habere göre Messi ailesinin büyük çocuğu gerçekleştirilen ön duruşmada anlaşma sağladı ve 3,5 yıl ile 8,5 yıl arasında hapis cezası alacak.
MESSI'NIN HEYKELİNE SALDIRI
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Messi heykeline saldıran kimliği belirsiz kişiler, söz konusu heykelin ayaklarını kesi. Messi'nin heykeline daha önce Ocak 2017'de de saldırı düzenlenmiş ve kafa ve kol kısımlarına zarar verilmişti. Lionel Messi'nin heykelinin olduğu Buenos Aires'in "Paseo de la Gloria" meydanında, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden San Antonio Spurs'ta dört kez şampiyonluk yaşayan Manu Ginobili, Formula 1'i beş defa zirvede bitiren Juan Manuel Fangio ve bir grand slam zaferi elde eden Gabriela Sabatini'nin de arasında yer aldığı birçok Arjantinli ünlü sporcunun heykeli bulunuyor.
ÇENESİ KIRILMIŞTI
ionel'in ağabeyi Matias'ın yer aldığı bot Arjantin'in Rosario kentindeki Parana Nehri'nde kum yığınına çarpmıştı. Kaza sırasında botun ön camına çarparak çenesinde ve ağız kısmında kırıklar oluşan 35 yaşındaki Matias, ameliyata alınmıştı. Matias'ın beyninde hasara rastlanmamıştı.
AĞUSTOS AYINDA DA TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞTİ
Matias, 27 Ağustos'ta sabah 09.00 saatlerinde Arjantin’in Rosario şehrinde bir kamyonetle çarpışmıştı. Kamyonetin arka sağ tekerleği yerinden fırlarken Matias’ın arabasının ön tarafı paramparça olmuştu.
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