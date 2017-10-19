Messi ve Pique fena karıştı!

Mess ile Pique, soyunma odasında birbirine girdi.

Barcelona'nın yıldız isimleri Messi ve Pique’nin, 1-1 biten Atletico Madrid maçının ardından soyunma odasında kavga ettikleri öne sürüldü. İspanyol basınında yer alan iddialara göre, kavganın sebebinin Messi’nin son dönemdeki politik açıklamaları sebebiyle kızgın olduğu Pique’ye bağırması ve bu durumun hem kendi hem de takıma zarar verdiğini söylemesi olduğu belirtildi.

lionel messi

Gerard Pique