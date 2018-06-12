Antalya ekibi, Hikmet Karaman ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Mesut Bakkal ile 1 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.



İmza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktör Mesut Bakkal ile daha önce Ankara'da prensip anlaşması yaptıklarını ve bugün resmi sözleşmeye imza attıklarını söyledi. Çavuşoğlu, "Biz hocamızdan memnunuz, inşallah o da bizden memnundur. 2018-2019 sezonunda kaldığımız yerden devam devam edeceğiz. Yeni sezonda Aytemiz Alanyasporumuz hak ettiği yerlere gelecektir. Camiamıza tekrar hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



"Transfer kolay olmuyor." diyen Hasan Çavuşoğlu, "Tabi ki düşündüğümüz, planımızda olan futbolcular var ama henüz netleşen bir şey yok. Netleştiği zaman zaten ilk sizlerle paylaşacağız. Ulusal basında ve her yerde yazılan çok fazla şey var. Bu mevsimde transferin olma dönemi, hareketlilik dönemi. Gerçeği yansıtmayan çok haber çıkıyor. Bizim bunlara ayıracak vaktimiz de zamanımız da yok. Bunlar olağan şeyler. Şu anda transfer ettiğimiz bir futbolcu yok. Bugün en büyük transferimiz, Mesut Bakkal hocamız." diye konuştu.



Başkan ve yönetime teşekkür eden Mesut Bakkal ise, "Çok sevdiğim bir camia, alıştığım bir camia. Burada olmaktan dolayı hakikaten çok mutluyum. Tekrar çalışmak, tekrar büyük başarılara imza atmak ve bu takımı daha yukarılara çekmek en büyük isteğim. En büyük dileğim, hep beraber geçen seneki sıkıntıları çekmeden rahat bir ortam ve rahat bir lig geçirmek. Hem camiaya, hem bana, hem de Alanyaspor camiasına, taraftarlarına tekrar hayırlı olsun. İnşallah hep beraber iyi bir sezon geçiririz." temennisinde bulundu.



(Ntvspor)