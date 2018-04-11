Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, ligin kalan maçlarını kazanarak en kısa sürede rahat etmek istediklerini söyledi.



Bakkal, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Evkur Yeni Malatyaspor'un iyi top oynayan zorlu bir rakip olduğunu aktardı.

Akhisarspor galibiyetiyle 31 puana çıktıklarını hatırlatan Bakkal, "Evkur Yeni Malatyaspor, teknik direktör Erol Bulut'un gelmesinden sonra çok güzel bir ivme kazandı. İyi top oynayan üretken takıma karşı zor bir maç yapacağız. Ama biz de moralli gideceğiz. Bundan sonraki maçlar kritik. Ben geldiğim gün de söyledim. Kazanacağız, devam edeceğiz. Kazanacağız, devam edeceğiz. Rahatlamamız için çok mesafe gerekiyor. Daha fazla puan almanız lazım." diye konuştu.

Alanyaspor olarak bunu başarabilecek güçte olduklarını anlatan Bakkal, Beşiktaş karşısında mağlup olunmasına rağmen iyi oyunun kendilerini gelecek adına umutlandırdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geldiğim günden bu yana iyi çıkış yapan bir takımımız var. Bunu devam ettirmek en büyük dileğim. Ufak tefek sakatlıklarımız var. Welinton bunlardan biri. Keza Lucas Villafanez de kart cezalısı ama şunu çok net söylüyorum, kadromdaki tüm oyuncular, özellikle oynatamadığımız oyuncular, hepsi çok kaliteli. Hiç kimsenin hiç kimseyi aratacağını düşünmüyorum."

Son haftalarda taraftarın desteğinin arttığını da dile getiren Bakkal, taraftara teşekkür etti. Taraftara bundan sonra da çok ihtiyaçları olduğunu aktaran Bakkal, şunları kaydetti:

"Her maça talibiz. Her maçı da kazanmak istiyoruz ama iyi oynayarak kazanmak istiyoruz. Alanyaspor'a yakışacak mücadeleyi göstererek kazanmak istiyoruz. Bunları da ben geldikten sonra yapıyorlar. Sizin aracılığınızla futbolcularıma da geçen 5 haftalık periyot için teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir tepki verdiler. Güzel bir birlikteliğimiz oldu. Pozitif şekilde devam ediyoruz. İnşallah bu bize güzel bir şekilde yansır. Malatya'da güzel bir sonuç olmasını diliyorum."

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Antrenman öncesi tesislerde Junior Fernandes, Welinton Souza Silva ve antrenör Sedat Bayrak için sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

Kutlamanın ardında futbolcular teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Emre Akbaba ve Welinton'un takımdan ayrı koşu yaptığı idman, yaklaşık 2 saat sürdü.