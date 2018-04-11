Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, ligin kalan maçlarını kazanarak en kısa sürede rahat etmek istediklerini söyledi.
Bakkal, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Evkur Yeni Malatyaspor'un iyi top oynayan zorlu bir rakip olduğunu aktardı.
Akhisarspor galibiyetiyle 31 puana çıktıklarını hatırlatan Bakkal, "Evkur Yeni Malatyaspor, teknik direktör Erol Bulut'un gelmesinden sonra çok güzel bir ivme kazandı. İyi top oynayan üretken takıma karşı zor bir maç yapacağız. Ama biz de moralli gideceğiz. Bundan sonraki maçlar kritik. Ben geldiğim gün de söyledim. Kazanacağız, devam edeceğiz. Kazanacağız, devam edeceğiz. Rahatlamamız için çok mesafe gerekiyor. Daha fazla puan almanız lazım." diye konuştu.
Alanyaspor olarak bunu başarabilecek güçte olduklarını anlatan Bakkal, Beşiktaş karşısında mağlup olunmasına rağmen iyi oyunun kendilerini gelecek adına umutlandırdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Geldiğim günden bu yana iyi çıkış yapan bir takımımız var. Bunu devam ettirmek en büyük dileğim. Ufak tefek sakatlıklarımız var. Welinton bunlardan biri. Keza Lucas Villafanez de kart cezalısı ama şunu çok net söylüyorum, kadromdaki tüm oyuncular, özellikle oynatamadığımız oyuncular, hepsi çok kaliteli. Hiç kimsenin hiç kimseyi aratacağını düşünmüyorum."
Son haftalarda taraftarın desteğinin arttığını da dile getiren Bakkal, taraftara teşekkür etti. Taraftara bundan sonra da çok ihtiyaçları olduğunu aktaran Bakkal, şunları kaydetti:
"Her maça talibiz. Her maçı da kazanmak istiyoruz ama iyi oynayarak kazanmak istiyoruz. Alanyaspor'a yakışacak mücadeleyi göstererek kazanmak istiyoruz. Bunları da ben geldikten sonra yapıyorlar. Sizin aracılığınızla futbolcularıma da geçen 5 haftalık periyot için teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir tepki verdiler. Güzel bir birlikteliğimiz oldu. Pozitif şekilde devam ediyoruz. İnşallah bu bize güzel bir şekilde yansır. Malatya'da güzel bir sonuç olmasını diliyorum."
DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Antrenman öncesi tesislerde Junior Fernandes, Welinton Souza Silva ve antrenör Sedat Bayrak için sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.
Kutlamanın ardında futbolcular teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Emre Akbaba ve Welinton'un takımdan ayrı koşu yaptığı idman, yaklaşık 2 saat sürdü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.