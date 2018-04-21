Spor Toto Süper Lig´in 30'uncu haftasında, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, ligde kalma hesapları yapan Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Maçın ardından açıklama yapan Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, sonuca üzüldüğünü söyledi. Maçta iyi oynamalarına rağmen mağlup olduklarını belirten Bakkal, "2-0'dan 2-2'yi yakalıyorsunuz. Sonra çok geriden çıkan pozisyonda penaltı ve kırmızı kart. Lucas'ın kaçırdığı bir gol ve 3-2 mağlup oluyorsunuz. Puana çok ihtiyacımız olan haftalar. Oyuna şaşkın başladık, oyuna iyi başlamadık. 2-0 geriye düştük. Galatasaray gibi bir takıma 2-0'dan 2-2'ye getirip, birçok pozisyon üretebiliyorsanız iyi takımsınızdır. Bu net" dedi.
Galatasaray'ın galibiyetini küçümsemediğini belirten Bakkal, en azından maçı bir puanla kapatmayı düşündüklerini söyledi. İyi oynadıklarını ve her takımı yenecek güçlerinin olmasına rağmen yenildiklerini belirten Bakkal, kaçan pozisyonlarla canlarının yandığını söyledi.
Bir gazetecinin son haftalardaki Alanyaspor maçlarında görev alan hakemlerin tartışılan kararları hakkındaki yorumunu sorması üzerine Mesut Bakkal, şunları söyledi:
"Penaltılar yüzde yüz olmasa ben hadi diyeceğim. Şimdiki pozisyonu yine izliyorum. Yayıncı kuruluş çizgiyi de çekti, çok geriden çıkan bir pozisyon ve Muslera atılacak, kırmızı kart ve bir daha penaltı. Geçen Malatya maçında Emre Akbaba'nın penaltısının aynısı. Yani hiç mi seyredilmiyor, ben anlamıyorum. Bunların değerlendirilmesinin yapılması gerekiyor herhalde. Şimdiye kadar yaklaşık 16-17 yıldır bu işi yapıyorum ve ilk defa burada konuştum. Ortada olsa 'ha' diyeceğim, 'belki' derdik ama her maç aynı her maç."
Alanyaspor'un Süper Lig'de kalması gereken bir takım olduğunu da vurgulayan Bakkal, "Eğer Allah göstermesin bugünkü mağlubiyetle küme düşersek bunun vebalini kim ödeyecek? Alanyaspor kimsenin tavuğuna kış dememiştir herhalde. Kendi hamuruyla, emeğiyle buralara gelmiş bir takım. Kimsenin kuyruğuna basmamışsızdır herhalde. Çok düzgün yönetilen bir kulüp hakikaten. Ama iyi oynayan bir takım var. Buradan çıkarız herhalde, çıkacağımızı da düşünüyorum" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.