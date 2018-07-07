Antalya temsilcisi, Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 2018-2019 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.

Deivson Rogerio da Silva (Bobo) ile anlaşmaya varan, Djalma Campos ve Wanderson Baiano'nun yanı sıra iki de yerli oyuncuyu kadrosuna katan Alanyaspor, bu sezon Süper Lig'in zirvesine oynayan bir takım olmayı amaçlıyor.

Teknik direktör Mesut Bakkal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum kampının iyi geçtiğini ve tesisleri beğendiğini söyledi.

BOBO, ERZURUM KAMPINA KATILACAK

Kadroyu koruyup üzerine de 5 iyi transfer yaptıklarını belirten Bakkal, "Göreve geldikten sonra 11 maçta sadece Beşiktaş ve Galatasaray'a mağlup olduk. Bunun dışında iyi futbol oynayan, seyirciyi tribüne çeken bir Alanyaspor vardı. Ben de o kadroya sahip çıktım, kendilerine 'Size güveniyorum' dedim. Bunların da üzerine transferler yaptık. Bobo'yu da aldık. O da pazartesi günü geliyor." diye konuştu.



Bakkal, takımda her şeyin yolunda olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu pozitif ortamda sezona inşallah iyi başlarız. Eski sıkıntıları yaşayacağımızı kesinlikle düşünmüyorum, öyle bir düşüncemiz yok. Hedefli bir takım yaratmak, daha yukarılara oynamak en büyük dileğimiz. Hem şehir hem kulüp olarak bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncuları yetenekli bir grup olarak iyi başlayıp iyi götürmek istiyoruz. Her maçı kazanan bir takım hüviyetine devam etmek en büyük arzum. Yaptığımız transferler uyum sağladı. Hazır bir kadromuz vardı. Eksik yerleri tamamladık, çok fazla oynama yapmadık."

EMRE, ANTRENMANLARINA DEVAM EDİYOR

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra çok sayıda takımla adı transferde anılan futbolcusu Emre Akbaba'nın durumunu değerlendiren Bakkal, şu değerlendirmede bulundu:

"Bilindiği gibi bütün kulüpler istiyor. Kulüp de gitmesinden yana. Şu ana kadar olan bir şey yok. Kaldığı sürece de kullanacağım. Emre'yi alan takım kazanır. Değerini bulduğu zaman verilecek. Şu anda inanılmaz derecede düzgün ve karakterli bir şekilde antrenmanlara devam ediyor."