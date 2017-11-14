Mesut Bakkal: "Kişilikli duruş, camianın en büyük beklentisi"

Bakkal, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iç saha avantajını kullanmak istediklerini belirterek, "Kazanacak mücadeleyi sergilemek gerekli. Evkur Yeni Malatyaspor maçında bunu yapamadık, Galatasaray'a zaten yetişemedik. (Bize bir şey olmaz) dediğimiz yerde sıkıntı başlıyor." dedi.

Her zaman içindekini ve yüreğindekini söyleyen birisi olduğunu anlatan Bakkal, "Mücadele eden bir takım ortaya çıktığında 3 maçı da alırız. Bu biraz da oyuncunun tercihi. Kazanma coşkusunu sergilememiz, nerede olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. 8 puanla son sıradayız. Buradan çıkmanın mücadelesini ortaya koyabilecek bir karakter bekliyorum." diye konuştu.

Önemli bir camia ve önemli bir kulüp olduklarının altını çizen Bakkal, "Ben de bu kulüpte en fazla çalışan teknik direktörlerden biriyim. Buranın hakkını fazlasıyla vermek, yakışanı da yapmak zorundayız. Bunun bilincinde milli takım arasını iyi kullandığımızı düşünüyorum. Eksiklerimizi biliyoruz. Futbolcularımız, gerçek kimliklerini ortaya koyarlarsa, iç sahada yenemeyeceğimiz takım ve kimseden farkımız yok. Sadece birazcık üzüleceğiz, sahada bir yerlerimiz çizilecek, kanayacak." ifadelerini kullandı.

Bakkal, hastalığın da tedavisinin de belli olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Kulübümüz, ben ve arkadaşlarım, işimizi hiçbir zaman eksik yapmıyoruz. En tecrübeli dönemdeyiz ve verebileceğimizin en iyisini vermeye çalışıyoruz. Bana karşı bireysel tek bir saygısızlığı olmayan bir grup var, inanılmaz karakterli çocuklar. İş bundan sonra performanslara bağlı. Artık elinden geleni veren verecek, çünkü süre daraldı. İçerideki 3 maçı iyi geçerseniz farklı, kötü geçerseniz farklı konuma gelirsiniz. Futbolcuların da bunun bilincinde olduklarını biliyorum. Kazanırsınız, kaybedersiniz ama kişilikli duruş, şahsiyetli mücadele benim ve camianın en büyük beklentisi. Bunu da ya yapacaklar ya yapacaklar, başka şık yok. Kayserispor, geçen sene çalıştığım ve kümede tuttuğumuz bir takım. Geldiği noktada hem moralli hem yetenekliler. Bir fazla koşmamız, bir fazla istememiz ve ne olursa olsun kazanmamız gerekiyor."

ANTRENMAN

Gençlerbirliği, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde 19 Kasım Pazar günü sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Koşu, topla ısınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenmana başlayan futbolcular, daha sonra taktik ağırlıklı çalıştı. Tempolu şekilde 3 kaleli oyun oynayan oyuncular, idmanın son bölümünde yapılan 10 dakikalık tempolu koşuyla günü tamamladı.

Antrenmana, milli takımdan dönen Vedat Muric de katılırken, Palitsevich, ülkesinin milli maçı nedeniyle çalışmada yer almadı.

Tedavilerine devam edilen Nihat Şahin, Halil İbrahim Pehlivan ve Serdar Özkan antrenmana katılmazken, Murat Duruer ve Zeki Yavru, takımdan ayrı koşu yaptı.