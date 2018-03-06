Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Spor Toto Süper Lig'de 10 hafta sürecek final maçlarının kendilerini beklediğini söyledi.



Bakkal, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde idman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımıyla çıktığı ilk maçta Gençlerbirliği'ni yenerek başlamalarının önemli olduğunu belirtti.

Ligde dört maçlık yenilgi serisinin ardından takımın ve camianın böyle bir galibiyete ihtiyacı olduğunu dile getiren Bakkal, şöyle konuştu:

"Güzel bir kenetlenme, takımda yaptığımız ufak dokunuşlar olumlu cevap verdi. Özellikle takım savunmasında ortaya konan mücadele inanılmazdı. Verilere bakılırsa top kazanmada, ikili mücadelede, pozisyon üretmede falan üretken bir takım vardı. Zaten hücumda sorunumuz yoktu. Savunma yapmakta biraz tembelliğimiz vardı. Anlattık. Zaten oyuncu grubu da kaliteli isimlerden kurulu. İyi takım olma yolunda takım defansı yolunda bir oyun oynadılar ve bu da bize galibiyet olarak döndü."

"Ligde 10 hafta sürecek final maçları bizi bekliyor" diyen Bakkal, iki hafta üst üste sahalarında yapacakları maçların önemli olduğunu ifade etti.

İyi devam etmeleri gerektiğini oyuncularına da söylediğini aktaran Bakkal, "Özellikle hücum gücü iyi bir takımın, bu denli defans yaptığı zaman, bundan sonra mağlup olacağını pek düşünmüyorum." dedi.

Bakkal, ligde 9 Mart Cuma günü Medipol Başakşehir ile yapacakları maçı da kazanmak istediklerini, sahalarında üst üste oynayacakları iki maçın ligdeki yerlerini belirleme adına önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçen hafta gösterdiğimiz mücadeleyi ve takım bütünlüğünü ortaya koymamız gerekiyor. Bunu oyuncularımdan istedim. Zannederim bu hafta taraftarın coşkusu bize inanılmaz katkı sağlayacaktır. İnşallah bundan sonra hep beraber kazanmaya devam ederiz."

ANTRENMAN

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, taktik çalışmayla tamamlandı. Antrenmana, sakatlığı bulunan Berkan Emir katılmadı, Emre Nefiz takımdan ayrı çalıştı.