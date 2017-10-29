Mesut Barzani: Kerkük'te meydana gelen büyük bir ihanetti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, 1 Kasım itibarıyla görev süresinin dolması nedeniyle görüntülü yayınladığı açıklamasında, 25 Eylül'de yapılan referandum, Irak güçlerinin Kerkük ve tartışmalı bölgelerde kontrolü sağlamasına değindi.
AA'nın haberine göre; Irak merkezi hükümetinin Kerkük'ün Havice ilçesinin kurtarılması operasyonunu bilinçli bir şekilde sona bıraktığını iddia eden Barzani, terör örgütü DEAŞ ile mücadele adı altında Kerkük'e büyük bir askeri sevkiyat yaptıklarını belirtti.
Barzani, 16 Ekim gecesi Kerkük'e yapılan askeri operasyon planının daha önce hazırlandığını savunarak, kendileri için hiç beklemedikleri bazı taraflarca ihanete uğramaları olduğunu kaydetti.
"KERKÜK'TE MEYDANA GELEN BÜYÜK BİR İHANETTİ"
Kerkük'te yaşananlara değinen Barzani şöyle devam etti:
"16 Ekim gecesi Kerkük'te meydana gelen büyük bir ihanetti. Kerkük teslim edildi ve zehirli bir hançer hem halkımız hem de peşmergenin sırtına vuruldu. Bu ihanetle referanduma 'evet' diyen 3 milyon insanın iradesi zor bir sürece sokuldu ve durum zorlaştı. Bu ihanet olmasaydı durum çok daha farklı olacaktı. Kerkük ve diğer bölgelerin korunması için daha önce çok iyi bir hazırlık yapmıştık çünkü saldırı planı masadaydı. Ancak bu ihanet hem Peşmerge hem de halkın moralini düşürdü ve istenilen savunma yapılamadı."
"HEPSİ DAHA ÖNCE PLANLANMIŞTI"
Barzani, "Kürtlerin haklarını tanıma gibi bir anlayışa sahip değiller. Federalizme de inançları yok. Referandumu sadece bahane edip saldırmak istediler. Bu gelişmelerin hepsi daha önce proglamlanmıştı" dedi.
Peşmerge'ye saldıran Haşdi Şabi güçlerinin ABD yapımı silahlar kullandığını savunan Barzani, "Tuhaf olan şey, ABD'nin terörist ilan ettikleri kişilerin Abraham tanklarına binip Kürtlere saldırmalarına seyirci kalması. Burada bir sorun var. 'Acaba ABD buna neden sessiz kaldı?" diye konuştu.
Referandum öncesinde Kerkük ve tartışmalı bölgelere askeri operasyonun düzenleneceği sinyallerini aldıklarını dile getiren Barzani, "Referandum öncesi birçok defa söylemiştim. 'Bize çok baskıda bulunacaklar.' Çünkü bağımsızlık bedel ister"dedi.
"SONUNA KADAR SAVAŞMAYA HAZIRIZ"
Mevcut durumun geçici olduğunu ve böyle kalmayacağına da değinen Barzani, "Sonuna kadar savaşmaya hazırız. İrademizin kırılmasına izin vermeyip, ölümü tercih edeceğiz" şeklinde konuştu.
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