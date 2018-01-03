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Real Madrid'de forma giyen Mesut Özil'den eski kulübünü kızdıracak açıklamalar geldi.

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Mesut Özil, ''Öğrenmek, gelişmek ve yeteneklerimi göstermek için Arsenal'deyim. Kariyerimde Arsenal'den önce de bazı kulüplerde oynadım ama bu kulüp beni daha büyük bir futbolcu yaptı. Arsenal forması giydiğim için çok gururluyum.'' ifadelerini kullandı.

Mesut Özil

Arsenal