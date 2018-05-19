İngiliz ekibi Arsenal’de forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, ligin tatile girmesiyle soluğu nişanlısı Amine Gülşe’nin yanında almıştı. Mesut Özil, Amine Gülşe’yi memleketi Bergama’da ziyaret etmişti.

Müstakbel damatlarına özel hazırlık yapan Gülşe Ailesi, büyük bir yemek organize etti. Mesut Özil de bu jestin altında kalmayıp Amine Gülşe’nin ailesini hediyeye boğdu.



Poata Gazetesi'nin haberine göre; Londra’nın en ünlü mağazalarından alışveriş yapan yıldız futbolcu, Bergama’ya iki bavul dolusu hediyeyle gitti.