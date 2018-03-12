Werder Bremen, Schalke 04, Real Madrid'de oynadıktan sonra Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de futbol yaşantısını sürdüren ve geçen gün Premier Lig tarihine geçen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in hayatını konu alan kitap piyasaya çıktı. Kai Psotta'nın kaleme aldığı "Mesut Özil, Futbolun Büyüsü ve Gerçekleşen Hayaller" adlı kitabın önsözünde Almanya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw ve Manchcester United Menajeri Jose Mourinho'nun da Mesut Özil'le ilgili görüşleri de yer aldı.

Mesut'un kitapta kariyeri, transferi ve milli takımı tercih ediş süreciyle ilgili birçok özel bilgi yer alan kitapta yıldız futbolcunun bir dönem Barcelona forması giyen İspanyol yıldız David Villa hakkında kullandığı ağır ifadeler de futbolseverlerle paylaşıldı.

2011-12 sezonu başında Real Madrid forması giyerken Barcelona'ya 3-2 kaybedilen İspanya Süper Kupası rövanş maçını anlatan mesut, kendisine arkadan tokat atan David Villa için "korkak köpek" ifadelerini kullandı. Mesut o olayı şu sözlerle anlattı:

"Saniyeler içinde kargaşa kopuyor. Dışarıdan birine bu sahne, birbirini iten, tehdit ve provake eden, rakibine hakaretler yağdıran farklı formalarla örülü bir yumağı andırıyor. Barcelonalı oyuncularının büyük bölümü Marcelo'nun yakasına yapışmak istiyor, üstüne yürüyor ve sıkıştırıyor. Gerçekten yakışıksız biçimde hakaretler ediyorlar."

"Ben Marcelo'nun önüne geçerek onu koruyorum. Başka bir aptallık daha yapmasın diye onu geri çekiyorum. Orada aklı başında davranmaya çalışırken David Villa arkamdan gelip bir anda korkak bir köpek gibi sokularak kafamın arkasına bir şaplak indiriyor. Tam bir rezalet!"

HAFTA SONUNDA REKOR KIRDI!

Öte yandan Mesut Özil, bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Arsenal'de parlamaya devam ediyor. Gösterişsiz futboluyla zaman zaman eleştirilen yıldız futbolcu, takımının Watford'la oynadığı maçta attığı ilk golün hazırlayıcısı oldu. Arsenal formasıyla 50. asistini yapan Mesut, bu rakama sadece 141 maçta ulaştı ve bu alanda bir rekora kırdı. Premier Lig'de en kısa sürede 50 asist sayısına ulaşan yıldız futbolcu, 143 maçta ulaşan Eric Cantona ve 146 maçta bu rakamı yakalayan Dennis Bergkamp'ı geride bıraktı!