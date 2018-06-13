F Grubu'nda ilk maçına pazar günü Meksika karşısında çıkacak Almanya, Mesut Özil'den yoksun sahada olacak. Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, Arsenal forması giyen başarılı futbolcunun hafif bir sakatlığının bulunduğunu ve Mesut'u Meksika maçında riske etmeyeceğini açıkladı.

Bir basın toplantısı düzenleyen Löw, Avusturya ile oynanan hazırlık maçında Mesut Özil'in hafif bir sakatlık yaşadığını belirterek, "Şu anda durumu çok iyi. Antrenmanlardaki performansı da gayet iyi. Fakat Meksika maçında oynatmam halinde yaşayacağı bir sakatlık tekrar nüksedebilir. Bu riski göz önüne alarak oynamamasının daha iyi olacağını düşünerek kadroya almayacağım" dedi.

Meksika'nın sert futbol oynayan ve ani ataklarla neticeye giden bir ekip olduğunu belirten Löw, "Alman Milli Takımı turnuvaya hazır. Pazar gününe kadar da bazı taktik çalışmaları yaparak sahaya çıkacağız" diye konuştu.





AVUSTURYA MAÇINDA TAKIMININ TEK GOLÜNÜ ATMIŞTI

2018 Dünya Kupası öncesinde Avusturya ile karşı karşıya gelen Almanya, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Yerini 76. dakikada Julian Draxler'e bırakan Mesut Özil, Almanya'nın tek golünü kaydetmişti.

SON ŞAMPİYONA ZORLU RAKİPLER

Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Almanya, son şampiyon olarak katıldığı turnuvada zorlu takımlarla mücadele edecek. Elemelerde oynadığı 10 maçı da kazanan Almanya, F Grubu'nda Güney Kore, İsveç ve Meksika ile karşı karşıya gelecek.