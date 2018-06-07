Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw milli takımının kamp yaptığı İtalya’nın Eppan kentinde düzenlenen basın toplantısında kampta bulanan 27 futbolcudan 2018 Dünya Kupası’na götürmeyeceği 4 oyuncuyu açıkladı.

Kadroyu belirlemenin zor bir karar olduğunu belirten Löw, Bayer Leverkusen takımından kaleci Bernd Leno ve Jonathan Tah, Manchester City’den Leroy Sane ve Freiburg ekibinden Nils Petersen’in Rusya’ya gidecek nihai kadroda yer almayacaklarını ifade etti.

Dünya Kupası’nda Almanya için mücadele edecek takımda Türk kökenli oyuncular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın yanı sıra daha önce Beşiktaş’ta forma giyen Mario Gomez de yer alacak.

2018 Dünya Kupası'na sayılı günler kala Almanya'da Mesut Özil şoku yaşanıyor! Bild'de yer alan habere göre Türk asıllı Alman yıldızın Rusya'da forma giyememe ihtimali bulunuyor! Belinde ve dizinde ağrıları bulunan Mesut Özil'in sakatlığının ciddi olduğu belirtildi!

Son 4 günde antrenmana çıkamayan Mesut Özil'in Suudi Arabistan ile oynanacak hazırlık maçında sahada yer almayacağı ve Dünya Kupası’nı da kaçırma ihtimalinin olduğu kaydedildi.

AVUSTURYA MAÇINDA TAKIMININ TEK GOLÜNÜ ATMIŞTI

2018 Dünya Kupası öncesinde Avusturya ile karşı karşıya gelen Almanya, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Yerini 76. dakikada Julian Draxler'e bırakan Mesut Özil, Almanya'nın tek golünü kaydetmişti.

SON ŞAMPİYONA ZORLU RAKİPLER

Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Almanya, son şampiyon olarak katıldığı turnuvada zorlu takımlarla mücadele edecek. Elemelerde oynadığı 10 maçı da kazanan Almanya, F Grubu'nda Güney Kore, İsveç ve Meksika ile karşı karşıya gelecek.