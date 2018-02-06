Yıldız futbolcu sevgilisinin gönlünü yine sosyal medyada aldı

MESUT'UN UĞURU 'RIRI'

HT Magazin'in haberine göre, Arsenal’in Türk yıldızı Mesut Özil, Everton’ı 5-1 yendikleri maçın ardından Rihanna ile fotoğrafını, ‘Riri ile yenilgisiz. Onun geldiği hiçbir maçı kaybetmiyoruz” notuyla Instagram’da paylaşmıştı. “Çok yakıştınız. Amine out, Rihanna in” yorumları ünlü futbolcunun sevgilisi Amine Gülşe’yi rahatsız etti.

OLUMSUZ YORUMLARI SİLDİ

Mesut Özil sosyal medyada Rihanna’yla fotoğrafının altına yazılan ilişkileriyle ilgili olumsuz yorumları sevgilisinin isteği üzerine tek tek sildi. Bununla da kalmadı, sosyal medya hesabından Amine ile fotoğrafını paylaşarak altına, “Mutluluk sebebim” yazdı. Güzel oyuncu da bu sözlere, “Seni seviyorum” mesajıyla karşılık verdi.