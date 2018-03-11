Mesut Özil, Arsenal'de zaman zaman performansıyla tepki çekmesine karşın gösterişsiz ancak etkili yürüyüşüne devam ediyor. Türk asıllı Alman oyuncu, takımının Watford karşısında 1-0 öne geçtiği golün asistini yaptı. Arsenal formasıyla 50. asistine imza atan Mesut, 141 maçta bu istatistiğe imza attı ve Premier Lig'de en kısa sürede bu sayıya ulaşan isim oldu. Bu alandaki bir önceki rekor 143 maçla Eric Cantona'ya aitti.

Mustafi'nin kaydettiği gol Arsenal için de ayrı bir önem taşıyor. Zira, bu gol Topçular'ın Premier Lig tarihinde kendi sahasındaki 1000. golü oldu. Premier Lig'de kendi sahasında en çok golü Manchester United (1066) attı. Bu iki takımı Chelsea (980), Liverpool (959) ve Tottenham (843) takip ediyor. (NTV Spor)