Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Almanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretleri nedeniyle Alman Futbol Federasyonu'nun tepkisini çeken Almanya milli takımının Türkiye kökenli oyuncuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi.
Steinmeier, iki oyuncuyla birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak "Yanlış anlaşılmaları düzeltmek iki futbolcu için de önemliydi" yazdı.
Alman Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada da futbolcuların Erdoğan ziyaretiyle siyasi bir mesaj vermek istemediklerini aktardıkları belirtildi.
İngiltere takımlarında oynayan Özil ve Gündoğan, geçen Pazar günü Londra'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek forma hediye etmişti.
Özil ve Gündoğan'ın Erdoğan'la çektirdiği fotoğraflar, AKP'nin resmi sosyal medya hesabı tarafından da paylaşılmış, Almanya Futbol Federasyonu (DFB), ziyareti ve fotoğrafları "seçim kampanyası manipülasyonu" olarak nitelemişti.
Futbolcular, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile Berlin'de Cumhurbaşkanı'nın remsi çalışma ofisi olan Bellevue Sarayı'nda görüştü.
Almanya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Gündoğan'ın 'ailesinin anavatanı olan Türkiye'nin kendisi için önemli olduğunu söylediği ancak "Şüphesiz ülkem ve takımım Almanya" dediği belirtildi.
Özil'in de doğup büyüdüğü Almanya'nın yanında olduğunu ifade ettiği bildirildi.
"Bir kişinin birden fazla vatanı olabilir" diyen Steinmeier, iki futbolcunun hayat hikayesinin bunun bir örneği olduğunu söyledi.
DFB Başkanı Reinhard Grindel de "İki oyuncu da Erdoğan'ı ziyaretleriyle siyasi bir mesaj göndermek istemediklerini aktardı" dedi.
Grindel, ikilinin Erdoğan ile fotoğraflarının yayınlanmasının ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada "Alman Futbol Federasyonu Sayın Erdoğan'ın tam anlamıyla dikkate almadığı değerleri savunmaktadır. Bu nedenle milli futbolcuların seçim kampanyasına alet olmaları iyi olmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.
Özil ve Gündoğan, gelecek ay Rusya'da başlayacak olan FIFA Dünya Kupası'nda Alman milli takımının kadrosunda yer alıyor.
https://twitter.com/Akparti/status/995913654116737026
Fotoğraflarda Gündoğan Manchester City formasını, Özil'in de Arsenal formasını Erdoğan'a takdim ettiği görülüyordu.
Alman basını Gündoğan'ın verdiği formada "Sayın Cumhurbaşkanıma saygılarımla" yazdığına dikkat çekmişti.
Bazı Alman siyasiler de fotoğraflara tepki gösterdi.
Aşırı sağ parti AfD'li siyasetçi Beatrix von Storch, "Erdoğan'ı kendisinin cumhurbaşkanı sayıyorsa, Gündoğan neden Alman milli takımında oynuyor?" diye sorarken, Alman Yeşiller Partisi'nin eski lideri Cem Ozdemir iki oyuncuya "futbola odaklanmaları ve hukukun üstünlüğü ile demokrasiyi yeniden düşünmeleri" çağrısında bulundu.
Alman milli takımının kaptanı Oliver Bierhoff da "Mesut'un da İlkay'ın da bizim değerlerimizle kendilerini özdeşleştirme arzusuna olduğuna hiç şüphem yok. İkisi de bu fotoğrafın sembolik değerinin farkında değildi. Ancak bu tabii ki de doğru değil; onlarla bu konuyu görüşeceğim" demişti.
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