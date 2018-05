Metropolitan Sanat Müzesi’nin, Kostüm Enstitüsü yararına her yıl düzenlediği ve önceki gece New York’ta gerçekleşen 2018 MET Gala’nın teması “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” (Cennetlik Bedenler: Moda ve Katolik Hayal Gücü) olarak belirlenmişti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ancak galanın konsepti Katolik âlemini ayağa kaldırdı. Şarkıcı Rihanna’nın Papa gibi, Sarah Jessica Parker’ın İsa’nın doğum anını başında taşıdığı kıyafetle ve Madonna’dan Jared Leto’ya çok sayıda ünlünün de, ‘Katolik kostümleri’ ile katıldığı gece, Vatikan’dan izinli olmasına rağmen tepki çekti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları gecenin Katolik dinini cinselleştirdiğini, metalaştırdığını ve kiliseyi aşağıladığını savundu.

Bir kullanıcı ise “Benim dinim sizin kostümünüz değil” mesajı paylaştı. New York Times, Guardian ve Independent’ta da Katolikliğin moda defilesi temasıyla kullanılması eleştirildi.

